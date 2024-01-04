В Финляндии начался суд над мужчиной, который вез в Россию GPS-локаторы

Отмечается, что эти товары могли использоваться в военных целях.

В октябре 2022 года на КПП Ниирала пограничники обнаружили в машине подозреваемого 31 GPS-локатор и шесть эхолотов.

Общая стоимость спрятанных в автомобиле устройств оценивается в 15 000 евро.

По словам прокурора, мужчина вез с собой устройства, которые можно найти в розничной продаже. Однако их ввоз в Россию запрещен санкциями ЕС, потому что это так называемые товары двойного назначения, которые можно использовать в военных целях.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Вчера сообщалось, что литовские стражи порядка передали в суд дело в отношении контрабандиста, который в обход санкций ЕС поставлял России оружие.