В Финляндии конфисковали три частных российских самолета

Управление по взысканию долгов изъяло три частных самолета, принадлежащих россиянам. Причиной этого решения стало подозрение, что самолеты принадлежат или используются находящимися под санкциями лицами. Финская компания Polar Aviation oy, эксплуатирующая эти самолеты, сначала отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021-2022 годы. Впоследствии списки были предоставлены, но частично.

"Самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко. Кроме того, подозрения могут основываться на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, который внесен в списки санкций ЕС и США", - говорится в сообщении Yle со ссылкой на редакцию журналистских расследований.

Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов в такие города и страны, как Вена, Гамбург, Марокко, Италия и Дубай. Что касается Геннадия Тимченко, то он гражданин и Финляндии, и России, однако авиакомпания Polar Aviation отрицает связи с ним



Фото: один из конфискованных российских самолетов (Harri Koskinen)

Всего с февраля 2022 года финским управлением по взысканию долгов было осуществлено 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 млн евро.