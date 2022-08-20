Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників
Очільник Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що їм вдалось провести декомунізацію на третину від запланованих об'ємів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
"Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам'ятників, але в нашому списку 60", - заявив Навроцький.
Він звернув увагу на те, що демонтаж радянських пам’ятників останнім часом відбувається дуже швидко. Навроцький хоче особисто завершити процес декомунізації в Польщі.
"Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно", - підкреслив голова Інституту національної пам’яті.
Також він розповів, що він займається відновленням проваджень у справах нез’ясованих смертей 1980-х років та зніманням недоторканності з прокурорів і суддів комуністичних часів.
Нагадаємо, що раніше в Україні створили орган по декомунізації та дерусифікації.
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