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Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників

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Польща, Субота 20 серпня 2022 18:10
Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників Фото: Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що їм вдалось провести декомунізацію на третину від запланованих об'ємів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам'ятників, але в нашому списку 60", - заявив Навроцький.

Він звернув увагу на те, що демонтаж радянських пам’ятників останнім часом відбувається дуже швидко. Навроцький хоче особисто завершити процес декомунізації в Польщі.

"Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно", - підкреслив голова Інституту національної пам’яті.

Також він розповів, що він займається відновленням проваджень у справах нез’ясованих смертей 1980-х років та зніманням недоторканності з прокурорів і суддів комуністичних часів.

Нагадаємо, що раніше в Україні створили орган по декомунізації та дерусифікації.

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