Європа має надавати всі види допомоги Україні, - прем’єрка Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європарламенту.

"Українці довели свою хоробрість й витривалість, і вони повинні виграти війну - альтернативи немає. Тому європейці повинні продовжувати надавати Україні всі види допомоги", - заявила Марін.

Виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі прем'єрка сказала, що треба бути готовими прийняти ще більш жорсткі санкції та візові обмеження проти Росії. Вона вважає, що недалекоглядні дії Росії вже призвели до ще більшої згуртованості Західного альянсу.

Згадуючи енергетичну кризу в Європі, вона закликала до короткострокових заходів щодо зниження цін на електроенергію.

"Нинішня криза не перша в Європі та не буде останньою", - наголосила Марін.