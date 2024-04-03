Финляндия завтра продлит запрет на работу пунктов пропуска на границе с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

В феврале правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.

Затем стало известно, что Пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть временные пункты пропуска Париккала и Лиекса Инари.

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