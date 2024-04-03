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Финляндия завтра продлит запрет на работу пунктов пропуска на границе с Россией

Архивное фото: Финляндия завтра продлит запрет на работу пунктов пропуска на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия завтра планирует продлить запрет на работу пунктов пропусков на границе с Россией. Они не работают с осени прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что граница останется закрытой до дальнейшего оповещения.

В повестке дня заседания правительства указано, что оно примет решение о временном закрытии пограничных переходов и централизации подачи заявлений на международную защиту.

Журналисты уточнили, что вся восточная граница останется закрытой. 

Закрытие границ Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

В феврале правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.

Затем стало известно, что Пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть временные пункты пропуска Париккала и Лиекса Инари.

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