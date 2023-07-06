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Финляндия вводит новые ограничения на въезд для россиян: касаются студентов и не только

Фото: Финляндия вводит новые ограничения на въезд для россиян (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечают в ведомстве, власти страны продлили запрет на "необязательные поездки" россиян в Финляндию.

При этом для бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости вводят новые ограничения.

Согласно запретам, теперь бизнесменам запретят транзит в другие страны через Финляндию. Также для того, чтобы попасть в страну, у них должна быть необходимая причина для посещения.

У владельцев недвижимости теперь тоже будут требовать необходимую причину для въезда на территорию страны.

При этом студентам приезжать будет разрешено только в случае обучения, которое ведет к получению степени высшего образования, или обучения по обмену.

Ограничения на выезд россиян в Финляндию

Напомним, Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за ужесточение ограничений.

В правительстве подчеркивают, что поездки граждан РФ в Финляндию могут наносить ущерб международным отношениям государства.

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