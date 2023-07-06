UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян: стосуються студентів і не тільки

Фото: Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначають у відомстві, влада країни продовжила заборону на "необов'язкові поїздки" росіян до Фінляндії.

При цьому для бізнесменів, студентів та власників нерухомості запроваджують нові обмеження.

Згідно з заборонами, тепер бізнесменам заборонять транзит до інших країн через Фінляндію. Також для того, щоб потрапити до країни, вони повинні мати необхідну причину для відвідування.

У власників нерухомості тепер також вимагатимуть необхідну причину для в'їзду на територію країни.

При цьому студентам приїжджати буде дозволено лише у разі навчання, що веде до здобуття ступеня вищої освіти, або навчання по обміну.

Обмеження на виїзд росіян до Фінляндії

Нагадаємо, Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни. При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.

В уряді наголошують, що поїздки громадян РФ до Фінляндії можуть завдавати шкоди міжнародним відносинам держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФинляндия