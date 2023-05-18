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Финляндия заморозила счета российского олигарха Ротенберга

Фото: Финляндия заморозила деньги российского олигарха (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

Апелляционный суд города Хельсинки разрешил заморозить 323 тысяч евро на счету, связанном с компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Отмечается, что в октябре 2021 года суд арестовал 323 тысяч евро финской компании, которая покупала удобрения у дубайской Agricultural Minerals DMCC, так как решил, что Ротенберг имел прямой или опосредованный доступ к средствам.

Впоследствии районный суд это решение отменил. Министерство иностранных дел это обжаловало и представило суду много доказательств, в том числе статьи по журналистским расследованиям и годовой отчет Эстонского подразделения экономической разведки. СМИ показали, что дубайская компания действительно действовала от имени российского акционерного общества "Минудобрения", подконтрольного Ротенбергу.

Апелляционный суд принял сторону обвинения и постановил арестовать деньги.

Финляндия активно замораживает активы находящихся под санкциями российских олигархов и других лиц после того, как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну с Украиной. К концу апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро.

Украина хочет конфисковать имущество, принадлежащее четырем российским олигархам, в том числе Аркадию Ротенбергу.

Напомним,Россия заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии.

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олигархФинляндия