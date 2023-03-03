Ротенберг и не только. Минюст подал иск о конфискации активов ряда российских олигархов

Украина хочет конфисковать имущество, принадлежащее четырем российским олигархам. Среди них есть причастные к незаконному строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что был подан иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украины к следующим олигархам РФ:

Ротенберга Игоря Аркадьевича;

Ротенберга Аркадия Романовича;

Скоробогатька Александра Ивановича;

Пономаренко Александра Анатольевича.

Минюст в поданном в Высший антикоррупционный суд исковом заявлении просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать следующие активы:

100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти";

66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛЫБЕДЬ".

Аркадий Ротенберг приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину. Именно его компания занималась незаконным строительством Керченского моста в оккупированном Крыму.

Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга и председателя совета директоров Национальных телематических систем.

Александр Пономаренко - председатель правления международного аэропорта "Шереметьево".

Александр Скоробогатько - уроженец Горловки. С 2016 года владеет почти 70% аэропорта "Шереметьево".