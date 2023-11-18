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Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией: названа причина

Фото: Финляндия закрыла четыре пункта пропуска с Россией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с Россией в рамках борьбы с притоком просителей убежища, который был спровоцирован Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным финских пограничников, на этой неделе в Финляндию прибыло около 300 просителей убежища.

Финская пограничная служба сообщила, что с полуночи пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке Финляндии будут установлены заграждения. В этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак.

При этом, пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере Финляндии останутся открытыми для желающиъ подать заявления на предоставление убежища.

Финские власти заявляют, что люди, приезжающие в их страну, легально прибывают в Россию, а затем направляются к границе, чтобы пройти в Финляндию и попросить убежища. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

Что предшествовало

Напомним, ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили большим количеством беженцев, ищущих убежище.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе.

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