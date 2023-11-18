Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією: названо причину

За даними фінських прикордонників, цього тижня до Фінляндії прибули близько 300 прохачів притулку.

Фінська прикордонна служба повідомила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході Фінляндії буде встановлено загородження. У цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак.

При цьому пункти пропуску в Салле і Вартіусі на крайній півночі Фінляндії залишаться відкритими для охочих подати заяви на надання притулку.

Фінська влада заявляє, що люди, які приїжджають до їхньої країни, легально прибувають до Росії, а потім прямують до кордону, щоб пройти до Фінляндії та попросити притулку. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це пояснили великою кількістю біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.