Финляндия призывает запретить въезд в Европу российским туристам

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Европейского Союза полностью прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам, пока Москва не завершит войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское ведомство.

В официальном заявлении ведомства Финляндии указано – пока Россия продолжает свою агрессивную войну, ее гражданам не должны выдавать туристические визы.

Издание отмечает, что Россия уже пятый год ведет агрессивную войну против Украины.

"Неправильно, что россияне могут путешествовать по Европе, наслаждаться нашим образом жизни и свободами, пока их страна бомбит дома украинцев", — заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, Финляндия еще в 2022 году на национальном уровне запретила выдавать россиянам визы для необязательных поездок. Теперь Хельсинки настаивает на том, чтобы аналогичные ограничения действовали на уровне всего Евросоюза.

"То же наконец-то должно произойти на уровне ЕС" — подчеркнула глава финского МИД.

Сколько туристических виз получили россияне

Одним из аргументов Финляндии стало увеличение количества туристических шенгенских виз, которые граждане России получают несмотря на продолжение войны против Украины.

По данным финского МИДа, в 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам почти 500 тысяч туристических виз. В последние годы их количество росло.

Валтонен обратилась в другие страны ЕС с предложением присоединиться к общему письму Европейской комиссии. В нем Хельсинки хочет призвать к усилению визовой политики в отношении граждан России.

Какие еще ограничения предлагает Финляндия

В общей сложности финская сторона изложила пять предложений по ограничению въезда россиян в Евросоюз.

Помимо полного прекращения выдачи туристических виз и разрешений на другие необязательные поездки Хельсинки предлагает ввести обязательный запрет на выдачу виз людям из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, а также лицам и организациям, находящимся под санкциями ЕС.

Еще одно предложение касается ограничения въезда российским спортсменам и членам спортивных команд, имеющих тесные связи с российским государством.

Также Финляндия настаивает на ограничениях для россиян, воевавших против Украины. Ранее страны ЕС договаривались об ограничениях для бывших российских военных, однако механизм реализации этого запрета смягчились из-за разногласий между государствами-членами.

Пятое предложение предполагает изменение Визового кодекса ЕС. Финляндия хочет создать механизм, который позволял бы Евросоюзу быстро и обязательно вводить визовые ограничения, если отношения с третьей страной резко ухудшаются по политическим или причинам безопасности.

Еврокомиссия предложит новые предложения по визовой политике в январе. Они должны предусматривать более жесткий подход к государствам, представляющим угрВ Еврокомиссии планируют представить озу безопасности Евросоюза, в частности России.