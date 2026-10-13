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Фінляндія закликає заборонити в'їзд до Європи російським туристам

08:00 13.10.2026 Вт
3 хв
aimg Юлія Маловічко
Фінляндія закликає заборонити в'їзд до Європи російським туристам Фото: Еліна Валтонен (з відкитих джоерех)
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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Європейського Союзу повністю припинити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, доки Москва не завершить війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське відомство.

В офіційній заяві відомства Фінляндії вказано - поки Росія продовжує свою агресивну війну, її громадянам не повинні видавати туристичні візи.

Видання наголошує, що Росія вже п'ятий рік веде агресивну війну проти України.

"Неправильно, що росіяни можуть подорожувати Європою, насолоджуватися нашим способом життя і свободами, поки їхня країна бомбить домівки українців", — заявила Еліна Валтонен, голова МЗС Фінляндії.

За її словами, Фінляндія ще у 2022 році на національному рівні заборонила видавати росіянам візи для необов'язкових поїздок. Тепер Гельсінкі наполягає, щоб аналогічні обмеження діяли на рівні всього Євросоюзу.

"Те саме нарешті має відбутися на рівні ЄС" — наголосила глава фінського МЗС.

Скільки туристичних віз отримали росіяни

Одним з аргументів Фінляндії стало збільшення кількості шенгенських туристичних віз, які громадяни Росії отримують попри продовження війни проти України.

За даними фінського МЗС, у 2025 році країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч туристичних віз. Останніми роками їхня кількість зростала.

Валтонен звернулася до інших країн ЄС із пропозицією долучитися до спільного листа до Європейської комісії. У ньому Гельсінкі хоче закликати до посилення візової політики щодо громадян Росії.

Які ще обмеження пропонує Фінляндія

Загалом фінська сторона виклала п'ять пропозицій щодо обмеження в'їзду росіян до Євросоюзу.

Окрім повного припинення видачі туристичних віз та дозволів на інші необов'язкові поїздки, Гельсінкі пропонує запровадити обов'язкову заборону на видачу віз людям із найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна, а також особам і організаціям, які перебувають під санкціями ЄС.

Ще одна пропозиція стосується обмеження в'їзду російським спортсменам і членам спортивних команд, які мають тісні зв'язки з російською державою.

Також Фінляндія наполягає на обмеженнях для росіян, які воювали проти України. Раніше країни ЄС домовлялися про обмеження для колишніх російських військових, однак механізм реалізації цієї заборони пом'якшили через розбіжності між державами-членами.

П'ята пропозиція передбачає зміну Візового кодексу ЄС. Фінляндія хоче створити механізм, який дозволяв би Євросоюзу швидко та обов'язково запроваджувати візові обмеження, якщо відносини з третьою країною різко погіршуються через політичні або безпекові причини.

У Єврокомісії планують представити нові пропозиції щодо візової політики у січні. Вони мають передбачати жорсткіший підхід до держав, які становлять загрозу для безпеки Євросоюзу, зокрема Росії.

11 жовтня повідомлялось, що Єврокомісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії.

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