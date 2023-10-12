Финляндия считает, что РФ усилит слежку за страной через киберпространство

В ежегодно публикуемом отчете об условиях безопасности Служба безопасности и разведки Финляндии заявила, что условия работы российской разведки в Финляндии ухудшились после высылки ее дипломатов с начала войны в Украине.

"Это означает, что Россия весьма вероятно переключит свое внимание на киберсреду для сбора разведывательной информации", - говорится в отчете.

Также отмечается, что Россия, вероятно, усилит свои контрмеры против Финляндии после ее вступления в НАТО, продолжения войны против Украины, а также углубления конфронтации России с западными странами и усиления санкций.

Тем не менее, ожидается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит защиту от наиболее жестоких форм воздействия. Отчет опубликовали после более раннего обзора, проведенного в марте. Тогда Служба безопасности заявляла, что высылка россиян, как ожидается, значительно ослабит ее способность работать в этой скандинавской стране.

Отношение Финляндии к России после начала войны в Украине

Недавно Финляндия официально закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Оно являлось одним из крупнейших дипломатических учреждений в РФ.

Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.