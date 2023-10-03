СМИ выяснили, как из Финляндии в Россию вывозят люксовые авто

Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, журналисты проследили за ехавшим в направлении российской границы автовозом. Им удалось прикрепить радиомаяки на два автомобиля – темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350. Благодаря этому удалось проследить за дальнейшим передвижением автомобилей с помощью мобильного приложения.

Автомобили пересекли осискую границу через пограничный пункт до Ваалимаа. В РФ машины отправились сначала в Санкт-Петербург. В районе одной из остановок есть экспедиторская компания, которая помогает своим клиентам растаможить груз. Впоследствии они доехали в Москву до пункта сбора новых автомобилей.

Контактное лицо журналистов не смогло визуально найти машины с маячками. Спустя несколько недель белый Lexus появился в автосалоне на улице Пушкина в городе Томске. Его стоимость там составляет около 100 тысяч евро. А вот синий BMW продолжил передвигаться по Томску. Вероятно, он уже продан и новый владелец уже эксплуатирует авто.

Известно, что белый Lexus фактически прибыл из Канады, так что нелегальный экспорт через Финляндию могут осуществлять и другие страны.

При этом финским властям трудно поймать компании, нелегально экспортирующие товары в Россию. В частности таможня сталкивается с ситуациями, когда водитель грузовика имел два разных таможенных документа - для европейских таможенников, где говорится, что авто следует в Казахстан, и для российских, где сказано, что авто экспортируется в РФ. Цепочка компаний, участвующих в этом процессе, может быть длинной, но ключевую роль играют транспортные фирмы.

СМИ нашли информацию о том, что у Финляндии есть несколько компаний с российским капиталом, чьи автовозы ездят из финских портов до пограничной станции Ваалимаа. В последнее время деятельность таких компаний резко возросла.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

А также Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей .

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