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Фінляндія про вступ до НАТО: у нас є сусід, який здатний вести марну війну

Фото: міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія готова вступити в НАТО, оскільки настав час обзавестися союзниками і отримати більше партнерів. Однак Гельсінкі не мають наміру провокувати Росію або когось іншого своїм вступом до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На питання, чи не веде Фінляндія небезпечну гру, йдучи наперекір попередженню керівника Кремля Володимира Путіна, міністр відповіла: "Абсолютно ні. Ми знаходимося в іншій ситуації з тої пори, як Росія почала свою безжальну і незаконну війну в Україні".

Вона пояснила, що для Фінляндії настав час вступити в Альянс, але вона "не має наміру нікого провокувати".

"Мова йде про безпеку. У нас є сусід, який, як ми переконалися, здатний діяти і вести дуже нещадну війну. Ми готові до будь-яких неприємних заходів проти нас, але немає абсолютно ніякої паніки, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіх видів дій, і це наші власні рішення. Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", - сказала вона.

За словами міністра, Фінляндія готова виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки Європи.

Нагадаємо, раніше Путін назвав помилковим рішення Фінляндії вступити в НАТО.

Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.

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