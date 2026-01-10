ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Суббота 10 января 2026 19:32
UA EN RU
Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Фото: выход позволяет стране вновь включить противопехотные мины в арсенал армии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 10 января, в силу вступило решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечает издание, правительство Финляндии официально отказалось от договора 10 июля 2025 года. Страна обосновала свое решение соображениями обороны, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности.

"В соответствии с условиями конвенции, выход из нее (конвенции - ред.) вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получит документ о денонсации", - пишет СМИ.

Таким образом, официальный выход из конвенции наступил сегодня. Отметим, что выход позволяет Финляндии вновь включить противопехотные мины в свой арсенал вооруженных сил.

Выход из Оттавской конвенции

Напомним, что аналогичные шаги по выходу из конвенции приняли и другие страны, такие как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Кроме того, 29 июня 2025 года президент Владимир Зеленский тоже подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

В тот же день в МИД Украины пояснили, что страна с 2005 года придерживалась положений конвенции, однако вторжение РФ поставило Украину в неравную ситуацию, поскольку россияне не подписывали этот документ.

В июле нардеп и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский анонсировал, что украинские производители уже начали производство противопехотных средств поражения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия
Новости
Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые
Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка