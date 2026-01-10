Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

В субботу, 10 января, в силу вступило решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Как отмечает издание, правительство Финляндии официально отказалось от договора 10 июля 2025 года. Страна обосновала свое решение соображениями обороны, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности.

"В соответствии с условиями конвенции, выход из нее (конвенции - ред.) вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получит документ о денонсации", - пишет СМИ.

Таким образом, официальный выход из конвенции наступил сегодня. Отметим, что выход позволяет Финляндии вновь включить противопехотные мины в свой арсенал вооруженных сил.