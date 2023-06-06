Финляндия вышлет 9 российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Власти Финляндия приняли решение выслать из страны 9 сотрудников российского посольства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter заявило Министерство иностранных дел Финляндии.
В ведомстве такое решение объяснили тем, что высланные дипломаты якобы являются "офицерами разведки".
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Напомним, Швеция высылает пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов.
Также СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах всевозможные антенны.
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