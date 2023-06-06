UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія вишле 9 російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Фото: стяг Фінляндії (pixabay_com)
Автор: Наталія Кава

Влада Фінляндія прийняла рішення вислати з країни 9 співробітників російського посольства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter заявило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

У відомстві таке рішення пояснили тим, що вислані дипломати нібито являються "офіцерами розвідки".

"

Нагадаємо, Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Також Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

Також ЗМІ встановили, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияДипломатичні відносиниВійна Росії проти України