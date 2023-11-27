Финляндия хочет принять дополнительные меры, чтобы остановить поток беженцев из РФ

Финляндия может принять дополнительные меры, чтобы остановить большое количество мигрантов, которые идут со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным финской пограничной службы, в ноябре в Финляндию из России въехали около 900 просителей убежища из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен.

Финляндия обвиняет в таком увеличении изменение пограничного протокола с Россией и называет это гибридной атакой. Страна уже закрыла все пункты въезда, кроме одного, но все еще ожидает прибытия новых мигрантов.

"Разведывательная информация из разных источников говорит нам, что люди все еще передвигаются. Если так будет продолжаться и дальше, в ближайшем будущем будут объявлены новые меры", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Швеция поддержала Финляндию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции, что защита финской границы - это общая ответственность, и Швеция окажет помощь, если Финляндия об этом попросит.

Он сказал, что Россия организует ситуацию "с очевидной целью вызвать более широкие проблемы и вызвать фрагментацию в западных странах".

"Это внешняя граница ЕС, и у нас есть общий интерес в усилиях с Финляндией", - сказал он.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП - в Лапландии.