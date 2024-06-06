Финляндия откинула возможность отправки своих военных в Украину

Финляндия продолжит оказывать помощь Украине, но не будет отправлять своих военных на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует Yle.
Соответствующее заявление Стубб сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Генсек также отметил, что Альянс не собирается отправлять войска в Украину.
Президент Финляндии подчеркнул, что у его страны нет планов по отправке войск на территорию Украины. Однако он добавил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину разными способами - финансово и военно.
"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", - сказал Стубб.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция готова направить военных инструкторов в Украину для обучения украинских войск.
Во Франции объяснили, что решение об отправке инструкторов пока обсуждается и не было принято окончательно.
Россия уже успела пригрозить Франции за инициативу направить инструкторов. Москва заявляет, что французские инструкторы будут "законной целью" в Украине.
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