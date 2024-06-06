Фінляндія відкинула можливість відправки своїх військових в Україну

Відповідну заяву Стубб зробив під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек також зазначив, що Альянс не збирається відправляти війська до України.

Президент Фінляндії наголосив, що його країна немає планів щодо відправки військ на територію України. Проте він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україні різними способами - фінансово та військово.

"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", - сказав Стубб.