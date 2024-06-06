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Фінляндія відкинула можливість відправки своїх військових в Україну

Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба, якого цитує Yle.

Відповідну заяву Стубб зробив під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек також зазначив, що Альянс не збирається відправляти війська до України.

Президент Фінляндії наголосив, що його країна немає планів щодо відправки військ на територію України. Проте він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україні різними способами - фінансово та військово.

"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", - сказав Стубб.

 

Що цьому передувало

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова направити військових інструкторів в Україну для навчання українських військ.

У Франції пояснили, що рішення про відправку інструкторів поки обговорюється і не було ухвалене остаточно.

Росія вже встигла пригрозити Франції за ініціативу направити інструкторів. Москва заявляє, що французькі інструктори будуть "законною ціллю" в Україні.

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