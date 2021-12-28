Фінляндія посилює правила в'їзду: що потрібно знати

Уряд Фінляндії з 28 грудня посилив правила в'їзду в країну. Для перетину кордону необхідно пред'явити не тільки сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесену інфекцію, але негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Фінляндії .

"Внутрішній прикордонний контроль буде відновлено на кордонах Фінляндії з вівторка, 28 грудня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що посилення правил в'їзду в країну діятиме до 16 січня 2022 року.

Обмеження в першу чергу зачіпають туристів з інших країн. Їм доведеться пред'явити на кордоні сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу або документ про перенесену в останні пів року інфекції, а також негативний тест на COVID, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду.