Фінляндія встановить загородження на кордоні з Росією: президент затвердив поправки до закону
Президент Фінляндії Саулі Нііністе схвалив поправки до закону про прикордонну охорону, що дозволяють встановити загородження на кордоні з Росією. Вони набудуть чинності 15 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.
"Президент підписав закон 8 липня, він набуде чинності 15 липня 2022 року. Таким чином, в національне законодавство будуть додані положення про будівництво бар'єрів в прикордонній зоні, таких як паркани, щоб краще підготуватися до різних загроз безпеці країни", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії прийняв закон Про охорону державного кордону, який передбачає будівництво на кордоні з Росією високої стіни, яка б перешкоджала проникненню мігрантів, а також щоб уникнути різних провокацій.