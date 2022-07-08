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Фінляндія встановить загородження на кордоні з Росією: президент затвердив поправки до закону

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Гельсінкі, П'ятниця 08 липня 2022 12:57
Фінляндія встановить загородження на кордоні з Росією: президент затвердив поправки до закону Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Фінляндії Саулі Нііністе схвалив поправки до закону про прикордонну охорону, що дозволяють встановити загородження на кордоні з Росією. Вони набудуть чинності 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

"Президент підписав закон 8 липня, він набуде чинності 15 липня 2022 року. Таким чином, в національне законодавство будуть додані положення про будівництво бар'єрів в прикордонній зоні, таких як паркани, щоб краще підготуватися до різних загроз безпеці країни", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії прийняв закон Про охорону державного кордону, який передбачає будівництво на кордоні з Росією високої стіни, яка б перешкоджала проникненню мігрантів, а також щоб уникнути різних провокацій.

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