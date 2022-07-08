Финляндия установит заграждения на границе с Россией: президент утвердил поправки к закону
Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией. Они вступят в силу 15 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Финляндии.
"Президент подписал закон 8 июля, он вступит в силу 15 июля 2022 года. Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что парламент Финляндии принял закон об охране государственной границы, который предусматривает строительство на границе с Россией высокой стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.