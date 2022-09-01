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Фінляндія скоротила видачу туристичних віз російським громадянам

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Фінляндія, Четвер 01 вересня 2022 15:52
Фінляндія скоротила видачу туристичних віз російським громадянам Фото: Пекка Хаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії (instagram.com/pekka-haavisto)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія у четвер скоротила кількість віз, які видаються російським громадянам, до однієї десятої від звичайної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Важливо показати, що в той час, коли українці страждають, нормальний туризм не має тривати як завжди", - заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Тепер Фінляндія дозволить росіянам подавати заяву на отримання туристичної візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську неподалік фінського кордону.

Хаавісто сказав, що його особливо непокоїть своєрідний російський "туристичний маршрут" через аеропорт в Гельсінкі, яким користувалися тисячі росіян до вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що раніше у Фінляндії влада планувала уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.

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