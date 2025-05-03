Откажется от F-35? Европа хочет уменьшить военную зависимость от США, - Newsweek

Европейские страны стремятся уменьшить свою военную зависимость от США. В частности, в Европе планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который в будущем заменил бы американский F-35.

Как отмечает Newsweek, скандальное прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвало волнение среди европейских стран НАТО. Кроме того, появились слухи, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе страны Европы на замену F-16, имеют " аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.

F-35 производства Lockheed Martin - единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным, отмечает Newsweek. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут влиять на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.

Поэтому у Европы есть планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek . В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP, нацеленная на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без какого-либо внешнего вмешательства.

Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло бы подорвать экспорт оборонной продукции США по всему миру.