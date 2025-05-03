Откажется от F-35? Европа хочет уменьшить военную зависимость от США, - Newsweek
Европейские страны стремятся уменьшить свою военную зависимость от США. В частности, в Европе планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который в будущем заменил бы американский F-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Как отмечает Newsweek, скандальное прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвало волнение среди европейских стран НАТО. Кроме того, появились слухи, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе страны Европы на замену F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.
F-35 производства Lockheed Martin - единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным, отмечает Newsweek. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут влиять на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.
Поэтому у Европы есть планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek. В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP, нацеленная на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без какого-либо внешнего вмешательства.
Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло бы подорвать экспорт оборонной продукции США по всему миру.
В то же время Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. И противовоздушная оборона - приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются немецкие Iris-T как альтернативу Patriot. При этом полностью отказываться от американского оружия Европа не собирается.
Напомним, в середине марта в СМИ появилась информация, что Португалия передумала заменять свои истребители F-16 на F-35.
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