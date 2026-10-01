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Финляндия сократит число центров просителей убежища: повлияет ли это на украинцев

06:45 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Финляндия сократит число центров просителей убежища: повлияет ли это на украинцев Фото: с сентября изменились некие правила, в первую очередь для украинцев (Getty Images)
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Миграционная служба Финляндии Migri сокращает число центров приема просителей убежища по всей стране. Причина в том, что их стало меньше, а часть людей живших в центрах приема переселились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, в этом году уже закрылись 8 центров и групповых домов. Еще восемь подразделений прекратят работу к концу февраля 2027 года.

В частности, в конце ноября закроется центр приема в Куопио, которым управляет компания Kotokunta. Его подопечные живут не в общем здании, а в арендованных для них квартирах.

Таким образом, центров станет примерно в двое меньше. По состоянию на начало июня в Финляндии работали 30 подразделений для взрослых, 13 для несовершеннолетних и два центра временного содержания.

По словам руководителя отдела услуг приема Migri Элины Нурми, сокращение связано с уменьшением числа подопечных. Она объяснила, что просителей убежища стало меньше, а поток людей, бегущих в Финляндию от войны в Украине, не вырос. Кроме того, часть подопечных переехала из центров приема и стала жителями муниципалитетов.

Также Yle пишет, что с сентября правила изменились. Теперь услуги центра приема прекращаются через три месяца после того, как проситель убежища получил вид на жительство и право подать заявление на закрепление за муниципалитетом.

Кроме того, получатели временной защиты тоже должны переехать в муниципалитет в течение трех месяцев после получения такого права. По данным Migri, это касается прежде всего украинцев.

Что еще важно знать

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что статус многих украинских беженцев в Евросоюзе снова под вопросом, так как многие страны предпочли бы внедрить изменения. О чем именно речь - читайте в нашем материале.

Также мы писали, какие страны Европы дают украинцам деньги за возвращение домой.

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