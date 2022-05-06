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Фінляндія вже скоротила імпорт російської нафти на 70%

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Гельсінкі, П'ятниця 06 травня 2022 14:41
Фінляндія вже скоротила імпорт російської нафти на 70% Фото: Фінляндія вже відмовляється від імпорту російської нафти (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70% у березні 2022 року. Обсяги компенсували за рахунок поставок з Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на дані фінської митниці зазначає, що в березні було імпортовано на 70% менше нафти з Росії.

"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", - зазначив головний економіст Danske Bank A/S в Гельсінкі Пасі Куоппамакі.

За його словами, зростання вартості імпорту буде "тимчасовим явищем", оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії.

Крім того, в окремому звіті статистичного управління йдеться, що в 2021 році Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії. Однак газ складає лише 5% від енергоносіїв, споживаної в цій країні.

Зазначимо, відмова Фінляндії від російської нафти проходить на тлі підготовки європейських нафтових санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Євросоюз намагається узгодити можливість введення ембарго на російську нафту в рамках шостого пакету обмежень.

Проти цих обмежень виступають Угорщина та низка інших країн ЄС.

Нагадаємо, раніше єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС має намір ввести повне нафтове ембарго протягом 9 місяців.

У той же час, за даними Reuters, Єврокомісія запропонує на три місяці відстрочити введення поетапного ембарго.

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