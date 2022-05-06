ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия уже сократила импорт российской нефти на 70%

Новина українською →
Хельсинки, Пятница 06 мая 2022 14:41
Финляндия уже сократила импорт российской нефти на 70% Фото: Финляндия уже отказывается от импорта российской нефти (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года. Объемы компенсировали за счет поставок из Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на данные финской таможни отмечает, что в марте было импортировано на 70% меньше нефти из России.

"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", - отметил главный экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Паси Куоппамаки.

По его словам, рост стоимости импорта будет "временным явлением", поскольку Финляндия сокращает использование российской энергии.

Кроме того, в отдельном отчете статистического управления говорится, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России. Однако газ составляет всего 5% от энергоносителей, потребляемой в этой стране.

Отметим, отказ Финляндии от российской нефти проходит на фоне подготовки европейских нефтяных санкций против России за военное вторжение в Украину. Евросоюз пытается согласовать возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета ограничений.

Против этих ограничений выступают Венгрия и ряд других стран ЕС.

Напомним, ранее еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС намерен ввести полное нефтяное эмбарго в течение 9 месяцев.

В то же время, по данным Reuters, Еврокомиссия предложит на три месяца отсрочить введение поэтапного эмбарго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия Нефть
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем