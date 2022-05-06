Финляндия уже сократила импорт российской нефти на 70%

Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года. Объемы компенсировали за счет поставок из Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на данные финской таможни отмечает, что в марте было импортировано на 70% меньше нефти из России.

"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", - отметил главный экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Паси Куоппамаки.

По его словам, рост стоимости импорта будет "временным явлением", поскольку Финляндия сокращает использование российской энергии.

Кроме того, в отдельном отчете статистического управления говорится, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России. Однако газ составляет всего 5% от энергоносителей, потребляемой в этой стране.

Отметим, отказ Финляндии от российской нефти проходит на фоне подготовки европейских нефтяных санкций против России за военное вторжение в Украину. Евросоюз пытается согласовать возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета ограничений.

Против этих ограничений выступают Венгрия и ряд других стран ЕС.