Финляндия еще не приняла решений об отправке танков Leopard Украине

"Мы не сообщаем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать", - отметила Марин.

Она сказала, что ситуация в Финляндии "чуть-чуть отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией, и отметила, что еще не принято решение об отправке танков Leopard в Украину.