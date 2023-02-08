Германия давит на союзников принять конкретное решение по танкам Leopard до конца недели

Германия все больше озабочена тем, что европейские союзники вовремя не обеспечат Украину достаточным количеством боевых танков Leopard 2.

Как свидетельствует издание, такое беспокойство Германии обусловлено необходимостью создания обещанных двух батальонов из 62 боевых машин, поскольку в ближайшее время ожидается эскалация боевых действий против российских войск вторжения.

"Германия хочет, чтобы европейские союзники, имеющие Leopard 2 в своих военных запасах, представили конкретные и детальные обязательства до конца этой недели", - констатирует Bloomberg.

По словам инсайдерского источника издания, это позволит официальным лицам Контактной группы по обороне Украины подвести итоги и продвинуть планирование на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в следующий вторник, 14 февраля.

"Пока переговоры с союзниками по объединению поставок танков, похоже, мало что дали. Кроме Германии, только Португалия сделала конкретное предложение послать самые современные танки, но оставила открытым их количество", - подчеркнуло издание, ссылаясь на слова немецкого чиновника, говорившего на условиях анонимности

Хотя такие страны-члены ЕС, как Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды, предположили, что они могут отправить танки, они пока не дали четких обязательств. Польша заявила, что предоставит 14 единиц более старой версии Leopard 2, но ей понадобятся запчасти из Германии, однако эти запчасти больше не производятся.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, выступая в Варшаве, что танковая коалиция все еще не достигла своих целей, но он надеется, что к инициативе присоединится больше стран, имеющих Leopard 2.

Bloomberg напомнил, что в дополнение к современным Leopard 2 Министерство экономики Германии на этой неделе одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 старшего поколения. Танки, впервые построенные в 1960-х годах, но больше не производимые, будут поступать со складов в Германии, Дании и Нидерландах. Всего в Украину в ближайшие месяцы должно поступить не менее 100 танков. Однако немецкий чиновник отметил, что Leopard 1 будет служить только дополнением и возможным источником запасных частей для Leopard 2, которые гораздо быстрее и лучше вооружены, и поэтому могут изменить правила игры в войне в Украине.

"Я думаю, что мы могли бы поставить, по крайней мере, один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, возможно, трех месяцев, а затем мы должны действовать как можно скорее", - заверил Писториус.