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Фінляндія ще не прийняла рішень про відправку танків Leopard Україні

Фото: Фінляндія ще не прийняла рішень про відправку танків Leopard Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 лютого, прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийнято, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати. Різні країни мали різні лінії комунікації. Ми були стримані, ми не перераховуємо окремі питання, які є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити", - зазначила Марін.

Вона сказала, що ситуація у Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через те, що вона межує з Росією, і зазначила, що ще не прийнято рішення про відправку танків Leopard в Україну.

Нагадаємо, ми писали, що західні ЗМІ дізнались, коли Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Німеччина дедалі більше стурбована тим, що європейські союзники вчасно не забезпечать Україну достатньою кількістю бойових танків Leopard 2.

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