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Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО

Фото: Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО (twitter.com/COM_SNMG1)
Автор: Татьяна Степанова

В Финском заливе вблизи России прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения этой скандинавской страны после вступления в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как сообщает издание, в среду, 13 апреля, немецкий и португальский фрегаты морских сил быстрого реагирования НАТО после совместных учений с финскими моряками пришвартовались в Хельсинки.

На обоих судах было около 400 членов экипажа. Фрегаты, вооруженные носовой пушкой, морскими и зенитными ракетами, несут на себе вертолет и противолодочную систему. Эти суда являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО.

"Мы, пожалуй, первое подразделение по оборонным силам, которое принимает визит как государство-член НАТО. Для нас это, конечно, большая честь", - заявил начальник штаба береговых ВМС Финляндии, командующий Ян-Эрик Айтос.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО.

А 5 апреля Финляндия завершила процесс вступления в НАТО. Правительство страны ввело в действие контракт с Альянсом.

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