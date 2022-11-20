Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ со следующего года
В Финляндии запланировали в 2023 году начать строительство ограждений на востоке страны вдоль государственной границы с Российской Федерацией. Закончить работы по возведению забора намерены за три или четыре года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На строительство финское правительство планирует потратить 139 миллионов евро (143 миллиона долларов).
"По оценке пограничной службы Финляндии, изменившаяся обстановка в плане безопасности привела к необходимости строительства барьерного ограждения вдоль части восточной границы", - заявили в погранслужбе.
Также отмечается, что если РФ уменьшит свой пограничный контроль, это может "вызвать дополнительное давление" на финскую сторону, чтобы контролировать незаконный въезд.
"Финляндия не может полагаться на эффективность российского пограничного контроля", - подчеркивается в заявлении.
Запланированное пограничное ограждение будет простираться на расстояние от 130 до 260 километров - это только часть общей границы протяженностью 1335 километров с Россией. Также предусматривается сопутствующее оборудование для наблюдения, и дорога для патрулирования.
Финская пограничная служба ожидает, что такой забор сможет простоять около 50 лет.
Будущей весной в Иматре будет построена пилотная секция.
Хельсинки, подавшее заявку на членство в НАТО, все больше ограничивает пересечение восточной границы, которая была одним из немногих пунктов въезда в Финляндию для россиян после того, как многие западные страны закрыли свое воздушное пространство и границы для российских самолетов в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Финляндия закрыла свою границу с РФ в конце сентября, примерно в то время, когда движение через сухопутную границу между странами усилилось, поскольку россияне пытались бежать от объявленной руководителем Кремля Владимиром Путиным "частичной мобилизации" для участия в войне против Украины.
"Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий поток туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Согласно ноябрьскому пресс-релизу Пограничной службы Финляндии, количество въездов "значительно сократилось" после вступления в силу этих ограничений.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии намеревались начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией уже в этом году.
Напомним также, что Финляндия не исключает возможности подготовки украинских войск на своей территории.
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