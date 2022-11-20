Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ со следующего года

В Финляндии запланировали в 2023 году начать строительство ограждений на востоке страны вдоль государственной границы с Российской Федерацией. Закончить работы по возведению забора намерены за три или четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На строительство финское правительство планирует потратить 139 миллионов евро (143 миллиона долларов).

"По оценке пограничной службы Финляндии, изменившаяся обстановка в плане безопасности привела к необходимости строительства барьерного ограждения вдоль части восточной границы", - заявили в погранслужбе.

Также отмечается, что если РФ уменьшит свой пограничный контроль, это может "вызвать дополнительное давление" на финскую сторону, чтобы контролировать незаконный въезд.

"Финляндия не может полагаться на эффективность российского пограничного контроля", - подчеркивается в заявлении.

Запланированное пограничное ограждение будет простираться на расстояние от 130 до 260 километров - это только часть общей границы протяженностью 1335 километров с Россией. Также предусматривается сопутствующее оборудование для наблюдения, и дорога для патрулирования.

Финская пограничная служба ожидает, что такой забор сможет простоять около 50 лет.

Будущей весной в Иматре будет построена пилотная секция.

Хельсинки, подавшее заявку на членство в НАТО, все больше ограничивает пересечение восточной границы, которая была одним из немногих пунктов въезда в Финляндию для россиян после того, как многие западные страны закрыли свое воздушное пространство и границы для российских самолетов в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Финляндия закрыла свою границу с РФ в конце сентября, примерно в то время, когда движение через сухопутную границу между странами усилилось, поскольку россияне пытались бежать от объявленной руководителем Кремля Владимиром Путиным "частичной мобилизации" для участия в войне против Украины.

"Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий поток туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Согласно ноябрьскому пресс-релизу Пограничной службы Финляндии, количество въездов "значительно сократилось" после вступления в силу этих ограничений.