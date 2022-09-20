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Финляндия предлагает добавить туристические визы россиянам в сферу санкций

Фото: Финляндия предлагает добавить туристические визы россиянам в сферу санкций (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия обратилась с просьбой о введении санкций в отношении туристических виз для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Финляндии.

Также Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой предоставить общие рекомендации для всех стран Шенгенской зоны относительно признания недействительными или аннулирования виз, выданных гражданам России, и введения запрета на въезд.

Таким образом, Финляндия стремится, среди прочего, предотвратить транзит через Финляндию в Европу.

Напомним, что жителям России вчера почти закрыли сухопутный путь в Европу.

Также глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял о возможности ЕС ввести полный запрет на выдачу виз россиянам.

Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.

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