Финляндия назначит ответственного чиновника по восстановлению Украины

Правительство Финляндии назначит чиновника из Министерства иностранных дел для координации участия страны в восстановлении Украины.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Премьер-министр считает важным, чтобы Финляндия и финские компании начали подготовку к восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Орпо уточнил, что восстановление Украины будет огромным проектом, крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Премьер Финляндии надеется, что назначение нового ответственного лица займет несколько недель.

Чем Финляндия готова помочь Украине

Финляндия готова предложить Украине свой опыт в строительстве энергетической инфраструктуры и производстве экологически чистой энергии.

"Восстановление (Украины - ред.) также предлагает финским компаниям значительные возможности для бизнеса. Строительный сектор, чистая энергетика, цифровизация, сотрудничество в сфере образования", - рассказал премьер.

Помощь от Финляндии

Месяц назад в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Сегодня президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Также Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.