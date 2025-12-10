Финляндия усиливает защиту от дронов из-за опасений России

Финляндия приобрела сотни глушителей и детекторов беспилотников, поскольку страны на восточном фланге НАТО усиливают свою оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил инспектор противовоздушной обороны Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен на военной базе в Ниинисало на юго-западе страны, Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max производства литовской компании NT Service.
Глушители, создающие защитный купол длиной сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов, будут развернуты вокруг критически важной инфраструктуры, такой как военные базы.
"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты беспилотников над войсками", - пояснил Нокелайнен.
Кроме глушителей, военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence производства финской компании Sensofusion и дополнительные винтовочные прицелы Smash от израильской компании Smartshooter, которые облегчают наведение на цель и сбивание дронов.
Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам, сказал Нокелайнен, отказавшись поделиться деталями относительно возможностей Финляндии противодействовать более крупным беспилотникам.
Финляндия имеет парк из почти 1000 разведывательных беспилотников, некоторые из них изготовлены в Соединенных Штатах, а некоторые - финской компанией Insta и ежегодно будет обучать до 500 новых пилотов дронов, заявил командующий финской армии генерал-лейтенант Паси Валимаки.
Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для борьбы с дронами в следующем году. Но, по словам Валимаки, нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут вскоре устареть из-за быстрого технологического развития в этой области.
Как ранее рассказывало РБК-Украина, 30 ноября Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием "Северный топор 2025" в городе Кухмо с участием британских военных и 600 единиц техники.
Цель учений - научить войска оборонительным, задерживающим, наступательным и ночным боевым действиям в сложных условиях Северной Финляндии.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-члены НАТО активизировали подготовку своих боевых подразделений.
Так, в сентябре в Польше прошли стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году. Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах участвовали около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.