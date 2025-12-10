Финляндия усиливает защиту от дронов из-за опасений России

Как сообщил инспектор противовоздушной обороны Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен на военной базе в Ниинисало на юго-западе страны, Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max производства литовской компании NT Service.

Что покупает Финляндия

Глушители, создающие защитный купол длиной сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов, будут развернуты вокруг критически важной инфраструктуры, такой как военные базы.

"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты беспилотников над войсками", - пояснил Нокелайнен.

Кроме глушителей, военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence производства финской компании Sensofusion и дополнительные винтовочные прицелы Smash от израильской компании Smartshooter, которые облегчают наведение на цель и сбивание дронов.

Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам, сказал Нокелайнен, отказавшись поделиться деталями относительно возможностей Финляндии противодействовать более крупным беспилотникам.

Финляндия имеет парк из почти 1000 разведывательных беспилотников, некоторые из них изготовлены в Соединенных Штатах, а некоторые - финской компанией Insta и ежегодно будет обучать до 500 новых пилотов дронов, заявил командующий финской армии генерал-лейтенант Паси Валимаки.

Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для борьбы с дронами в следующем году. Но, по словам Валимаки, нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут вскоре устареть из-за быстрого технологического развития в этой области.