Финляндия ужесточает контроль на границе с Россией: будут отслеживать телефоны

Необходимость усиления пограничного контроля возникла из-за провокаций РФ с мигрантами из арабских и африканских стран, которые в конце 2023 года и в начале этого буквально "штурмовали" финские КПП.

Теперь пограничники смогут отслеживать движение мобильных телефонов и других устройств, передающих радиосигналы, как на финской, так и на российской стороне границы.

Командующий Пограничной службой Юхо Ванхатало отметил, что новые возможности значительно улучшат способность службы реагировать на потенциальные угрозы, такие как контрабанда или нелегальное пересечение границы. Он пояснил, что радиотехническое наблюдение не будет перехватывать содержание радиопереговоров, а лишь будет определять расположение передающих сигналы устройств.

Мониторинг также может охватывать российскую сторону границы, что позволит своевременно проявлять подозрительную активность. Это особенно важно в контексте использования Россией беженцев для создания кризисов на границе с Финляндией.

Руководитель отдела мобильных сетей Telia Finland Тимо Хиеталахти добавил, что сигнал мобильного телефона можно обнаружить на расстоянии до 30-40 километров при отсутствии помех, что значительно расширяет возможности контроля.

Граница России и Финляндии

Осенью прошлого года Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов из Сомали и Ирака на границе с Россией. На официальные запросы касательно объяснения причин такого "наплыва" мигрантов Кремль либо не отвечал, либо не признавал свою причастность.

Журналистское расследование позже доказало, что за наплывом мигрантов стояли российские силовые структуры. Согласно ему, в организации этого пограничного кризиса участвовали те же структуры, что раньше провоцировали подобные ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта. Это решение действует и сейчас. Также Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.