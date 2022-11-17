Финляндия построит на границе с Россией защиту стоимостью более 143 млн долларов

Правительство Финляндии предложило потратить 139 млн евро (143,4 млн долларов) на строительство заборов вдоль части границы страны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Такое обещание финское правительство дало еще в феврале 2022 года сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. В июне финский парламент принял решение о строительстве барьеров вдоль части российской границы, чтобы усилить готовность против гибридных угроз, таких как потенциальный массовый приток беженцев.
Управление пограничной службы страны заявило, что в конце концов планирует построить 130-260 км заборов, охватывающих 10-20% общей протяженности, сосредотачиваясь, прежде всего, на пунктах пересечения границы и прилегающих районах на юго-востоке страны.
"Финляндия, подавшая заявку на членство в НАТО, имеет собственную историю войн с Россией. Однако покрытая лесом граница до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей протяженности в 1300 км", - говорится в сообщении агентства.
Сегодня стало известно, что Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 55,6 млн евро. Это будет десятый пакет оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст нуждам ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения.
Напомним, предыдущий пакет военной помощи Украине от Финляндии составил 11,8 млн евро.
Кроме того, Финляндия не исключает возможности подготовки украинских войск на своей территории.
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