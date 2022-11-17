Финляндия построит на границе с Россией защиту стоимостью более 143 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое обещание финское правительство дало еще в феврале 2022 года сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. В июне финский парламент принял решение о строительстве барьеров вдоль части российской границы, чтобы усилить готовность против гибридных угроз, таких как потенциальный массовый приток беженцев.

Управление пограничной службы страны заявило, что в конце концов планирует построить 130-260 км заборов, охватывающих 10-20% общей протяженности, сосредотачиваясь, прежде всего, на пунктах пересечения границы и прилегающих районах на юго-востоке страны.

"Финляндия, подавшая заявку на членство в НАТО, имеет собственную историю войн с Россией. Однако покрытая лесом граница до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей протяженности в 1300 км", - говорится в сообщении агентства.