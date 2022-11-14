Финляндия допускает, что бойцов ВСУ будут тренировать на ее территории
Финляндия не исключает возможности подготовки украинских солдат на своей территории. Этот вопрос сейчас обсуждается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которое приводит Helsingin Sanomat.
"Только что прояснится наша конкретная роль в тренировочной миссии Евросоюза, мы посмотрим, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение", - заявил Кайкконен.
Этот вопрос, возможно, обсудят во вторник министры обороны стран - членов ЕС. В настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в подготовке солдат ВСУ в Великобритании.
Как отметил ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордно короткие сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военных. Она будет сначала осуществляться в Польше и Германии. Есть также "многие страны, которые хотят участвовать в этой тренировочной миссии", уточнил Боррель.
Напомним, президент Финляндии пояснил, что думает о переговорах с Путиным о мире в Украине.
Ранее стало известно, что ЕС планирует натренировать до 15 тысяч украинских военных.
Также Финляндия рассматривает возможность дополнительного ограничения сделок с недвижимостью гражданам России, включая полный запрет на владение.
До этого Украина обсудила с Италией и Финляндией дополнительные пути усиления обороноспособности страны.
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