Финляндия допускает, что бойцов ВСУ будут тренировать на ее территории

Финляндия не исключает возможности подготовки украинских солдат на своей территории. Этот вопрос сейчас обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которое приводит Helsingin Sanomat.

"Только что прояснится наша конкретная роль в тренировочной миссии Евросоюза, мы посмотрим, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение", - заявил Кайкконен.

Этот вопрос, возможно, обсудят во вторник министры обороны стран - членов ЕС. В настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в подготовке солдат ВСУ в Великобритании.

Как отметил ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордно короткие сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военных. Она будет сначала осуществляться в Польше и Германии. Есть также "многие страны, которые хотят участвовать в этой тренировочной миссии", уточнил Боррель.