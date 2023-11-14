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Финляндия может ограничить въезд из России: что стало причиной

Финляндия, Вторник 14 ноября 2023 17:26
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Финляндия может ограничить въезд из России: что стало причиной Архивное фото: Мари Рантанен (kuvapankki valtioneuvosto fi)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Финляндии подготовят предложение об ограничении или закрытии пограничных переходов на границе с РФ.

Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Она заявила, что ситуация с увеличением количества случаев нелегальной миграции обсуждалась с российскими властями, но это не привело к желаемому результату. Выезд из России в Финляндию разрешен при отсутствии документов.

"Так что речь идет о нелегальной иммиграции", - говорит Рантанен.

Министерство внутренних дел начинает готовить предложения правительству по урегулированию ситуации. Ситуацию сегодня обсуждали между президентом и министрами, ответственными за внешнюю политику правительства и политику безопасности.

"Пришло время принимать меры", - подчеркнула глава МВД.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.

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