Финляндия планирует навсегда закрыть два пункта пропуска с Россией

Как отмечает издание, в Лиексанском районе есть два временных пункта пересечения границы - Париккала и Инари. Они использовались в основном для перевозки древесины.

Оба пункта пересечения границы были временно закрыты несколько лет. У Париккала движение было остановлено из-за санкций ЕС, а в Лиексанском Инаре - из-за прекращения импорта древесины.

Число пунктов пересечения границы с годами уменьшилось

Временные пункты пересечения границы на финско-российской границе не раз сокращались. На рубеже тысячелетий все еще действовало более десяти временных пунктов пересечения границы.

"Они были созданы для ввоза необработанной древесины из России в Финляндию для промышленного использования", - рассказывает заместитель начальника департамента пограничной службы Марко Саарекс.

Муниципалитет Париккала выступает против

Местные власти хотят, чтобы пограничный переход остался. Но надеются, что, вероятно, в Париккала будет открыт международный пункт пересечения границы.

По мнению города, закрытие Инари следует избегать из-за наличия древесного сырья. Город считает, что следует сохранить возможность расширения зоны поставок древесины за пределы восточной границы.

Справка

Четвертый международный пункт пересечения границы должен открыться на юго-востоке Финляндии в 2024 году. Однако вторжение России в Украину положило конец мечтам об интернационализации пункта пересечения границы Париккала.

Если будет решено закрыть временные пункты пропуска, это будет сделано протоколом между руководителем Пограничной службы и его российским коллегой.