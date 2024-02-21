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Финляндия планирует навсегда закрыть два пункта пропуска с Россией

Фото: Финляндия планирует навсегда закрыть два пункта пропуска с Россией (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть временные пункты пропуска Париккала и Лиекса Инари. В течение нескольких лет по ним не наблюдается движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечает издание, в Лиексанском районе есть два временных пункта пересечения границы - Париккала и Инари. Они использовались в основном для перевозки древесины.

Оба пункта пересечения границы были временно закрыты несколько лет. У Париккала движение было остановлено из-за санкций ЕС, а в Лиексанском Инаре - из-за прекращения импорта древесины.

Число пунктов пересечения границы с годами уменьшилось

Временные пункты пересечения границы на финско-российской границе не раз сокращались. На рубеже тысячелетий все еще действовало более десяти временных пунктов пересечения границы.

"Они были созданы для ввоза необработанной древесины из России в Финляндию для промышленного использования", - рассказывает заместитель начальника департамента пограничной службы Марко Саарекс.

Муниципалитет Париккала выступает против

Местные власти хотят, чтобы пограничный переход остался. Но надеются, что, вероятно, в Париккала будет открыт международный пункт пересечения границы.

По мнению города, закрытие Инари следует избегать из-за наличия древесного сырья. Город считает, что следует сохранить возможность расширения зоны поставок древесины за пределы восточной границы.

Справка

Четвертый международный пункт пересечения границы должен открыться на юго-востоке Финляндии в 2024 году. Однако вторжение России в Украину положило конец мечтам об интернационализации пункта пересечения границы Париккала.

Если будет решено закрыть временные пункты пропуска, это будет сделано протоколом между руководителем Пограничной службы и его российским коллегой.

Закрытие границ Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

Недавно правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.

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Финляндия