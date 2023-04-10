"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии, проведен первый аукцион

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности сетей для экспорта электроэнергии в Молдову 11 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

За результаты аукциона было распределено 51%, то есть 330 из 650 МВт всей доступной пропускной способности сетей среди четырех участников.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется лишь на краткосрочный период на суточных аукционах", - добавляет "Укрэнерго".

Также сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на 12 апреля.

В частности, согласовывается возможность экспорта в Словакию.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме", - пишет пресс-служба.