Финляндия получила первый результат от забора на границе с Россией

Инцидент произошел на прошлой неделе в районе города Иматра, однако официально о нем сообщили 20 января. Сигнальное оборудование, установленное на заборе, зафиксировало попытку пересечения границы с территории Финляндии в Россию. Пограничники оперативно остановили нарушителя.

Информацию о личности задержанного и его мотивы пока не разглашают.

По данным пограничной службы, новый забор позволяет контролировать сразу несколько участков границы с использованием относительно небольшого количества персонала. Система оснащена камерами и сигнальными датчиками.

Забор на границе Финляндии и России

На юго-востоке Финляндии планируют построить 140 км заграждения, из которых уже возведено около 100 км. В конструкции также предусмотрены специальные проходы для диких животных каждые три километра.

В целом Финляндия планирует построить 200 км забора на восточной границе. Общая стоимость проекта составляет около 380 млн евро. Полностью перекрыть почти 1300 км границы с Россией невозможно из-за высокой стоимости - один километр заграждения с оборудованием стоит примерно 1,8 млн евро, поэтому пограничная служба определила приоритетные участки.