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В Венгрии объяснили, почему задерживают движение Швеции в НАТО

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Будапешт, Среда 29 марта 2023 11:31
В Венгрии объяснили, почему задерживают движение Швеции в НАТО Фото: спикер правительства Венгрии Золтан Ковач (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Венгрии попытались объяснить, почему продолжают блокировать вступление Швеции в НАТО. Там заявили, что Стокгольм якобы сам виноват в задержке процесса, поскольку "недовольный" требованиями Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер правительства Венгрии Золтана Ковача, которого цитирует The Guardian.

"Вступление Швеции в НАТО столкнулось с проблемами, поскольку Венгрия получила сетование на свою критику со стороны Швеции. И преодоление этого разрыва потребует значительных усилий с обеих сторон", - заявил Ковач.

Отметим, что после нескольких месяцев промедлений парламент Венгрии все же одобрил законопроект, позволяющий Финляндии присоединиться к НАТО , а вот заявку Швеции Будапешт до сих пор не рассмотрел.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что перед ратификации заявки Швеции хотели бы получить от нее так называемые "уверения", что она "не будет вмешиваться во внутреннюю политику Венгрии, равно как и Венгрия - в дела Швеции".

На что в Швеции резко ответили, отметив, что Стокгольм не будет в обмен на ратификацию протокола о вступлении в НАТО давать какие-либо обязательства Венгрии.

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