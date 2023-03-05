Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать Путина, - CNN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать Путина, однако этим он может сыграть на руку Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Турция не единственная страна, блокирующая вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Венгрия также не смогла ратифицировать присоединение скандинавских стран, что еще больше мутит воду. Однако приоритетом считается привлечение Турции.

И Финляндия, и Швеция - вместе с подавляющим большинством союзников по НАТО - хотели бы, чтобы страны официально присоединились к альянсу на саммите НАТО 11 июля. Однако на пути к этому становится реальностью значительное препятствие - Турция.

Официально президент Турции возражает против членства Швеции и Финляндии по, как он утверждает, соображениям безопасности.

"Созданный им образ сильного человека, достигающего результатов для турецкого народа, был разрушен... Сейчас в Турции много антизападных и антикурдских настроений. Это хорошая тема для него, чтобы постучать в барабан, и драматический разворот лишь сделает его вид слабее", - объясняет Гонул Тол по турецкой программе Института Ближнего Востока.

Тол считает, что есть и другие причины, по которым Эрдоган не хочет огорчать президента России Владимира Путина.

"Россия стала экономически спасительным кругом для Турции после того, как другие страны ввели санкции за свою деятельность в Сирии, военное сотрудничество с Россией и другую враждебную деятельность... Без российских денег Эрдоган не смог бы повысить зарплату или оказать финансовую поддержку студентам. Теперь он (Эрдоган – ред.) обещает массовое восстановление после землетрясения. Поэтому Россия все еще остается привлекательным партнером для Эрдогана", - объясняет Тол.