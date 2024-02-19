Финляндия не ожидает немедленного нападения со стороны России, но мы готовы, - премьер

Финляндия не ожидает, что Россия немедленно совершит нападение на страну. Однако Хельсинки к этому готовы.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"У нас одна из сильнейших армий в НАТО, очень серьезные резервные силы. Это 800 тысяч человек, которых мы можем быстро поставить под ружье. Так что речь идет об очень эффективных силах сдерживания. Мы не ожидаем немедленного нападения со стороны России, но мы готовы", - заявил он.

При этом премьер добавил, что Россия представляет угрозу для всех стран Европы.

"Но, конечно, первыми под угрозой оказываются страны, граничащие с Россией. Финляндия очень хорошо подготовлена к отражению такой агрессии. Но теперь вся Европа должна проснуться. И сделать это нужно немедленно. Нельзя терять время", - заявил Орпо.

Он подчеркнул, что оружейная промышленность Запада должна быть укреплена, потому что страны должны помочь Украине прямо сейчас.

"А в среднесрочной и долгосрочной перспективе большая обороноспособность необходима самой Европе. Мы должны эффективно сдерживать Россию от агрессии против Европы. Это страна, которая глубоко изменилась, она стала чрезвычайно агрессивной. Против такой угрозы мы не можем полагаться только на помощь США. Нам нужен собственный оборонный потенциал", - заявил премьер Финляндии.

Он подчеркнул, что Хельсинки внедрили целостную модель обороны, охватывающую не только военную, но и продовольственную, энергетическую безопасность, защиту ключевых объектов инфраструктуры.

"Она предполагает сотрудничество между государством и гражданским обществом, предпринимателями. Мы хотим помочь внедрить ее во всей Европе", - заявил Орпо.