ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с Россией, - HS

Финляндия, Четверг 14 декабря 2023 15:45
UA EN RU
Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с Россией, - HS Архивное фото: Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии сегодня, 14 декабря, планирует снова принять решение о закрытии границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Издание пишет, что вечером совет соберется, чтобы принять решение по этому вопросу.

"Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу", - говорится в материале.

Россия снова направила мигрантов в Финляндию

Ранее министр финансов Риикка Пурра сообщал, что правительство соберется сегодня, чтобы принять решение о новых пограничных решениях. Причина в том, что Россия в очередной раз позволила просителям убежища пересечь финскую границу.

По информации HS, подготовка к закрытию границы началась на всякий случай, когда несколько дней назад правительство приняло решение об открытии пограничных станций Ниирала и Ваалимаа. Сегодня в Ваалимаа прибыло несколько мигрантов.

Что предшествовало

Напомним,30 ноября Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Еще несколько дней назад Петтери Орпо отмечал, что власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

Во вторник правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год