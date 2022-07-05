Біля кордону Фінляндії спорожніла важлива російська база. Техніку могли відправити до України

Біля кордону з Фінляндією раптово спорожніла важлива російська військова база в селі Алакуртті. Експерти вважають, що військову техніку могли перекинути в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle .

Видання з посиланням на отримані супутникові знімки зазначає, що Росія відвела велику кількість військової техніки сухопутних військ з бази в Алакуртті. Передбачається, що були вивезені більше сотні одиниць техніки, в тому числі десятки бронетранспортерів.

Фото: російська база до і після виведення техніки (yle.fi)

За словами експертів, це відповідає оснащенню бойової частини батальйону. У свою чергу, можна говорити про те, що як мінімум третина або навіть майже половина з приблизно 2 000 військових покинули базу.

"Дуже ймовірно, що їх відправили поїздом до України", - зазначає військовий експерт Марко Еклунд.

Після аналізу супутникових знімків він підкреслив, що Росія таємно перекидає нові війська на фронт. Алакуртська 80-та мотострілецька бригада є найбільш значущою загрозою для Фінляндії, оскільки знаходиться близько до кордону, а її військові спеціалізуються на бойових діях в арктичних умовах. Близько 800 з них, ймовірно, воюють в Україні.

Супутникові знімки показують, що значні зміни відбулися після середини травня. Саме в цей період часу спорожнів майданчик, на якому зберігається бойова техніка.